A Besnate con Terra e Laghi “Così tanta Bellezza”

La compagnia teatrale Binario 7 si esibirà per il festival “Terra e Laghi” in piazza Mazzini sabato 22 giugno

“Terra e Laghi”, il festival teatrale itinerante del Teatro Blu va in scena a Besnate con la compagnia Teatro Binario 7 e lo spettacolo “Così Tanta Bellezza”

Di e con Corrado Accordino

Un invito a non lasciarci sfuggire le occasioni di bellezza che quotidianamente accadono intorno a noi, un’esortazione a vivere il “qui e ora”, liberandosi dalle strutture. La bellezza di dire ciò che potrebbe essere meglio per sé e per gli altri, di essere se stessi, la bellezza di guardare alla nostra esistenza con ironia e leggerezza. Un uomo, una moglie, due figli, un lavoro dignitoso, qualche amico per il fine settimana con cui condividere qualche piccola trasgressione, ma nessun terribile segreto da tenere nascosto. Un uomo come chiunque di noi può essere. Insomma, una vita semplice, dove ogni cosa è al suo posto, in un ordine preciso.