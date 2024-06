Al Delle Arti di Gallarate una settimana di laboratorio estivo di teatro per ragazzi

Sarà attivato anche quest’anno, dal 17 al 21 giugno il laboratorio estivo di teatro della Scuola del Teatro delle Arti.

Il progetto dedicato a ragazze e ragazzi delle scuole secondarie, indicativamente dai 12 ai 18 anni. Le lezioni si terranno tutte le mattine, dalle ore 9:30 alle 12:30, presso la sede della Scuola, in via Don Minzoni, 5, a Gallarate.

Gli obiettivi del laboratorio sono principalmente ludici e ricreativi: “Essendo un percorso estivo – raccontano i promotori – nelle analoghe esperienze degli anni scorsi si è creato un clima estremamente creativo, non giudicante, sereno”.

Fare lezione di teatro al mattino è un privilegio che, durante l’anno, non è permesso ad allievi e insegnanti.

In questa settimana i ragazzi potranno concentrarsi sulla creazione di un personaggio, dall’ideazione alla messa in scena.

Per maggiori informazioni, scrivere a scuola.teatrodellearti@gmail.com oppure consultare il sito www.teatrodellearti.it.