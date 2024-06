All’anfiteatro di Cadrezzate il “Farfalle lilla dance show”

È tutto pronto a Cadrezzate per la seconda edizione di “Farfalle Lilla Dance Show”, lo spettacolo che andrà in scena venerdì 28 giugno dalle 20,45 all’Anfiteatro (oppure, in caso di pioggia, nel teatro dell’Oratorio) e che è dedicato all’associazione “Le Farfalle Lilla” che si occupa di affrontare i disturbi del comportamento alimentare (DCA).

Sul palco saliranno le ragazze della scuola di danza di SportClub12 di Ispra, allieve di Claudia Raimondo che fu anche l’insegnante di Giada Bino, la giovane di Monvalle scomparsa due anni fa a cui è dedicata l’associazione.

«Cerco da sempre di sensibilizzare le mie ragazze a fare qualcosa di bello per aiutare e sensibilizzare il prossimo – spiega Claudia Raimondo – e lavorando tanto con bambine, adolescenti e ragazze trovo che l’associazione delle Farfalle Lilla, oltre a essere un bellissimo gruppo di volontari, porti avanti una missione importante nell’aiutare le persone che si trovano ad affrontare un disagio che, purtroppo, colpisce molti giovani. Attraverso la danza cerco di lavorare molto sull’autostima, sull’accettarsi per come si é, sul sentirsi “belle” a prescindere. Ma anche a imparare a non farsi condizionare negativamente dall’esterno e sul non avere timore di chiedere aiuto dove ce ne fosse bisogno».

Lo spettacolo di danza moderna prevede una parte animata dalle ragazze di SportClub12 (una quarantina, dai 12 anni in avanti) seguita dai monologhi recitati da tre attori giovani e talentuosi che avranno come tema i DCA. Nel corso della serata i membri dell’associazione “Le Farfalle Lilla” parleranno al pubblico della propria attività.

Al termine dello spettacolo le ballerine indosseranno tutte le magliette dell’associazione e libereranno alcuni palloncini lilla in memoria di Giada. L’evento è organizzato grazie alla preziosa collaborazione con la Pro Loco di Cadrezzate; l’ingresso è libero.