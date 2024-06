Arrivano le modifiche alla viabilità in largo Flaiano

Proseguono i lavori alla nuova maxi rotatoria e proseguono gli adeguamenti anche sulle vie collaterali del comparto, per migliorare ulteriormente la viabilità dell’area, che connette molti quartieri e servizi importanti per tutto il capoluogo.

Gli interventi riguardano via Gucciardini, via Limido e via Riva Rocci.

Come avevamo anticipato qui gli interventi previsti fanno seguito a un percorso di partecipazione che ha coinvolto in modo diretto i quartieri interessati. In particolare, è già realizzato l’intervento che riguarda l’installazione di spire intelligenti al semaforo che regola l’incrocio tra viale Borri e via Guicciardini: un pensato per fluidificare la viabilità regolata dall’impianto semaforico.

Verrà messo in atto nei prossimi giorni invece quello che riguarda via Limido, dal raccordo Limido/Goldoni all’intersezione con via Sant’Imerio: qui verrà soppressa la corsia riservata ai mezzi del trasporto pubblico con contestuale ripristino del doppio senso di circolazione per tutte le categorie di veicoli.

Sempre nei prossimi giorni è prevista l’inversione di senso di marcia in via Riva Rocci: la via potrà essere percorsa arrivando da via Lazio e proseguendo per via Catalani. Per andare in Ospedale quindi, da largo Flaiano si potrà prendere la via Gradisca proseguendo su via Arsiero e poi su via Lazio.