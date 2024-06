Ballottaggi a Samarate e Malnate, l’affluenza alle 12 di domenica

Sono aperti dalle 7 di domenica 23 giugno i seggi per il ballottaggio. In provincia di Varese sono due i comuni interessati dal secondo turno elettorale per decretare il sindaco: Malnate e Samarate. E i primi dati sull’affluenza non sono confortanti, nonostante gli appelli dei candidati sindaci di andare a votare.

La media nazionale si attesa al 12%, ma sia a Malnate, sia a Samarate la percentuale è inferiore.

Nella sfida samaratese tra Enrico Puricelli e Alessandro Ferrazzi il dato alle 12 di domenica è dell’11,48%; poco meno della media nazionale. Nel primo turno, dopo le prime ore, il dato era del 15,65% che è poi diventato 65,60 alla chiusura dei seggi.

Molto più bassa invece la percentuale malnatese, con il testa a testa che coinvolge il candidato del centrodestra Sandro Damiani e la candidata del centrosinistra Nadia Cannito. Nella città del Ponte di Ferro il dato è addirittura sotto i 10 punti percentuali: 9,69 per l’esattezza. Nel primo turno, dopo le prime ore di elezioni, la percentuale è stata del 17,49, per poi chiudere il dato finale al 56%.

I seggi resteranno aperti fino alle ore 23 di domenica per poi riaprire lunedì 24 giugno dalle ore 7 alle ore 15. A seguire lo spoglio.