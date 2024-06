Buona la prima: un grande successo per il giovedì della Festa del Rugby che apre ufficialmente l’estate 2024

Tante persone quanto era grande il campo, senza contare gli spalti, il campetto da basket e tutta la zona della sede: la prima giornata della Festa del Rugby riconferma questo evento come il più atteso e amato dalla nostra provincia. Le spine della birra non si sono fermate un attimo, tanto quanto la cucina.

Galleria fotografica Un grande successo per il giovedì della Festa del Rugby che apre ufficialmente l’estate 4 di 8

Già dal pomeriggio, con il calcio d’inizio del Sindaco di Varese Davide Galimberti, è stato dato il via alla festa c0n l’openday del minirugby e i volontari dell’associazione Cuori Eroi: Batman, Captain America e tanti altri supereroi per un momento di svago per i più piccoli.

Sotto al palco dell’Aldo Levi un pubblico affiatato per Scighera, menzione speciale del Rugby Varese Music Challenge e per il dj set di 4 Season Collapse, che ha visto protagonisti sul palco quattro dei più amati dj del territorio, accompagnati dall’ormai famosissimo vocalist dello sport varesino, Pisa.

Ma il dj set, che già nell’edizione 2023 aveva completamente travolto il pubblico con la sua inimitabile energia, non è stato solo un momento di divertimento e svago: il collettivo 4 Season ha colto l’occasione per un appello dal palco contro la guerra e ogni forma di violenza, un’iniziativa accolta da un pubblico entusiasta, che con il pollice alzato e un grande urlo ha condiviso con i ragazzi sul palco il messaggio di pace.

Questa sera, nonostante il tempo incerto, la Festa non si ferma: alle 18 i giovani dell’U16 del Varese sfideranno in un triangolare Rho e Tradate per il tradizionale Memorial Paltani. Dalle 20:45 sotto al palco due dj set – TMGN e CEK&DEIV – per aprire e chiudere le danze del venerdì con l’energia giusta. La finale del Rugby Varese Music Challenge, che vedrà sfidarsi sul campo Minerva, Attic Studio e Marble Face, tre potentissime band emergenti nostrane. Tanti ospiti, tanto divertimento: Graziano Incardona, membro della giuria del Challenge, che si esibirà sul palco con due brani in acustica. E naturalmente, Loste e il suo nuovo singolo “Elevato Tasso” per la prima volta live proprio sul palco della Festa del Rugby e due ospiti importanti, Affari Grossi Crew e Error404, che lo accompagneranno in questa avventura.