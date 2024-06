“Com’è andata a finire? Trenord mi ha tolto la multa di 74 euro”

“Tutto è bene quel che finisce bene” diceva il mitico Nick Carter. E lo stesso deve aver pensato il viaggiatore che la sera del 15 maggio scorso si era visto comminare una multa di ben 74 euro da un controllore di Trenord perché, pur essendo provvisto di biglietto per la tratta Varese-Malpensa, aveva anticipato di un’ora il viaggio, alle 18 anziché alle 19. A nulla erano valse le proteste del viaggiatore fatte al momento. Il controllore lo aveva sanzionato perché avrebbe dovuto avvertirlo prima.

Trenord, nella replica seguita alla pubblicazione della notizia, indicava le condizioni generali di contratto che erano state disattese dal viaggiatore.

Ora la sorpresa arrivata alla pec del viaggiatore che, nel frattempo, aveva recapitato a Trenord uno scritto difensivo, esponendo le proprie ragioni.

OGGETTO: Scritto difensivo avverso verbale di accertamento … del 15/5/2024

Gentile Cliente,

con la presente riscontriamo il Suo scritto difensivo, con il quale ha richiesto di annullare il verbale di accertamento n. … del 15/5/2024, per evidenziare quanto segue. Dopo aver effettuato le indagini del caso la scrivente Società ha accolto le Sue motivazioni e ha provveduto ad annullare in autotutela il verbale in oggetto, in quanto non sono state rispettate le procedure previste per l’irrogazione della sanzione. Pertanto, non dovrà essere corrisposto in favore di Trenord s.r.l. l’importo

complessivo pari a € 74,00.

Distinti saluti.