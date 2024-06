Conferma a Valganna per Bruna Jardini, è il suo terzo mandato

Bruna Jardini è stata confermata sindaco di Valganna per la terza volta consecutiva.

Jardini ha vinto per 536 voti con la sua lista “Con voi per la Valganna – ancora insieme” – pari al 65,21% – contro i 286 del suo contendente Francesco Cirullo, della lista “Obiettivo comune – SiAmo la Valganna” che si è fermato al 34,79 per cento.