Controlli sulle strade, quindici patenti ritirate e 3 mila euro di sanzioni

Controlli sulle strade della provincia di Varese. I Carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno rafforzato i servizi finalizzati al contrasto delle cosiddette stragi del sabato sera lungo le strade provinciali che collegano i comuni che si affacciano sulla sponda lombarda del Lago Maggiore.

Cospicuo il numero dei controlli eseguiti (75 persone e 51 veicoli) in special modo modo nei dintorni di Angera: otto le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici superiori a 0,8 g/l e con punte che in taluni casi si aggirano addirittura tra 1,8 e 1,93 gr/l, a cui si aggiungono altre sette violazioni amministrative per guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 gr/l.

Quindici sono state le patenti complessivamente ritirate, con un ammontare di oltre 3.000 euro di sanzioni amministrative contestate.