Doppio successo al Settecolli per Martinenghi

Torna a casa con due successi in due gare Nicolò Martinenghi da Roma, più precisamente dal Trofeo Settecolli, classico appuntamento del nuoto italiano a Roma. (foto Federnuoto.it)

L’atleta di Azzate, allenato da Marco Pedoja, ha vinto nella giornata di sabato i 50 rana (26”65), bissando il risultato ottenuto venerdì nei 100 (58”90).

«In acqua mi sentivo molto bene, oggi pomeriggio ero più stanco di stamattina. Speravo di fare un pochino meno, ma va bene così. Sapevo di non avere una grande velocità, il tifo mi ha aiutato molto, bellissimo», le parole di Tete al termine della gara di sabato raccolte dell’ufficio stampa della Federnuoto.

Ora per Martnenghi ci sarà la preparazione a Livigno in vista delle Olimpiadi di Parigi, obiettivo primario per la stagione 2024.