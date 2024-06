Emiliano Bezzon presenta alla Ubik di Varese il suo ultimo libro

Giovedì 13 giugno alle 18.30, la libreria Ubik di Varese ospiterà Emiliano Bezzon per la presentazione del suo ultimo libro. Durante l’evento, l’autore dialogherà con la giornalista Erika La Rosa, offrendo ai presenti l’opportunità di approfondire la trama e i personaggi del suo nuovo romanzo.

Il libro “Corpi abbandonati” segue ancora una volta le vicende di Doriana Messina, che dopo una complessa indagine sul traffico di opere d’arte rubate, decide di concedersi una breve vacanza con l’amica Giorgia del Rio, anch’essa protagonista degli ultimi romanzi di Bezzon.

La tranquillità della vacanza viene presto interrotta dal ritorno dei ricordi legati alla misteriosa morte del padre, Maresciallo dei Carabinieri. Questo evento riaccende in Doriana il desiderio di scoprire la verità, dando il via a un’indagine personale che la porterà a confrontarsi con intrighi tra politica, criminalità organizzata e Servizi Segreti. Nel frattempo, a Milano, Giorgia del Rio si imbatte in alcune donne vittime di violenza domestica, facendo sì che mondi apparentemente lontani si intreccino inaspettatamente, rivelando una straordinaria verità…

Emiliano Bezzon è ormai un autore affermato nel panorama del noir italiano, con numerosi racconti pubblicati in antologie di successo come “I luoghi del noir” e “Odio e amore in noir”, edite da Fratelli Frilli Editori, ma è anche coautore del “Manuale di polizia giudiziaria”, volume formativo specifico,giunto alla settima edizione.

Questo è il suo quinto romanzo con protagoniste le investigatrici Giorgia del Rio e Doriana Messina, che segue i precedenti “Il manoscritto scomparso di Siddharta”, “Il delitto di via Filodrammatici”, “Legami di sangue” e “Delitti al buio”.