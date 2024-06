Epopea del Volo: l’evento firmato Circolo degli Artisti che conclude la mostra presso Volandia

La Sala Montoli del Comune di Varese ha ospitato nella mattinata di oggi, mercoledì 26 giugno, i referenti del Circolo degli Artisti e delle associazioni Varese Nascosta, Fondazione Volandia e Associazione Culturale Europea, che hanno presentato ufficialmente il programma dell’evento Epopea Del Volo 1923-2023. L’evento, aperto a tutti, avrà luogo venerdì 29 giugno alle 10:30: si tratta dell’evento ufficiale di chiusura della mostra allestita presso il museo di Volandia, che ha riunito i lavori di 120 artisti. Un’esposizione che racconta lo stretto rapporto tra arte e aeronautica.

Da quest’anno il Circolo porrà la propria attenzione anche alla musica, la letteratura, la danza, il cinema, il teatro, cercando di coinvolgere sempre di più i giovani: “Abbiamo recentemente stilato un nuovo statuto che aggiunge un elemento fondamentale alla nostra realtà, quello di coinvolgere i giovani – ha raccontato il Presidente della Varese Nascosta, Paolo Musajo Somma – Le nuove generazioni non sono il nostro futuro, ma il nostro presente. Per questo motivo vanno coinvolti in modo attivo, non in divenire”.

Il Circolo degli Artisti è ora odv (organizzazione di volontariato): “Entrando ufficialmente nel terzo settore, stiamo guardando al domani della nostra associazione, che non è mai stata così giovane” conclude Musajo Somma.

“Credo che questo sia valore dell’attività che sta portando avanti il Circolo degli Artisti – ha affermato l’Assessore alla Cultura del Comune di Varese, Enzo Laforgia – Creare rete attraverso l’arte: se nove sono le arti principali, ora nove non bastano più: si aggiungono muse e arti a seconda dello svilupparsi delle nuove generazioni”.

“Il nostro Statuto sottolinea il fatto che l’associazione è nata proprio per interagire con tutto quello che accade nel territorio, ed è quello che stiamo facendo. Nostri eventi caratteristiche multidisciplinari – racconta Antonio Bandirali, presidente del Circolo degli Artisti – e fare rete è il modo migliore per andare avanti a farlo: tante realtà associative che lavorando insieme, ampliano i confini”.

PROGRAMMA 29 GIUGNO – inizio previsto alle ore 10:30

Saluti Istituzionali

Proiezione del video “La Rivincita”, riprese e regia di Walter Capelli

Interventi di Marco Reguzzoni, presidente Volandia; Antonio Bandirali, presidente Circolo degli Artisti di Varese; Giampiero Tartaglia, presidente Associazione Culturale Europea; Marco Feller, presidente Rotary Club Sesto Calende e Angera

Concerto del coro Jubilate Città Studi Milano

Proiezione del video “Ancora più su” di José Joaquin Beeme, musiche di Moby

Relazione dell’Ingegnere Pierfrancesco Meazzini Boccadoro, “L’arte del volo e il volo nell’arte – dal naturalismo al futurismo”

Seconda parte del concerto “We have a dream”