Tutto pronto a Saronno dove sabato 8 giugno ritorna la 24 ore su pista, ormai un appuntamento tradizionale per la città varesina che in queste settimane è al centro del panorama podistico con molte iniziative.

L’Ultra di Saronno anche quest’anno ha una valenza particolare, essendo chiamata ad assegnare i titoli italiani IUTA di specialità, oltre a far parte del 22° Grand Prix Iuta e dell’11° Criterium Regionale Zona Nord. Questo ha portato tanti big della specialità ad aderire.

Saranno della partita Piergiuseppe Monegato, vincitore della prima edizione nel 2022 e Laura Birolini, campionessa uscente, oltre a Michele Panigada, che lo scorso anno fu il primo fra gli atleti tesserati IUTA. In totale saranno ben 36 i corridori che affronteranno in solitaria l’interminabile sfida sulle 24 Ore, a loro si uniranno altri atleti, impegnati sulle 12 (tra i quali Alessio Gazzo già campione italiano 24 ore su strada) e sulla 6 ore.

Ma il weekend di Saronno vedrà impegnate anche le staffette 24×1 ora, per un appuntamento che festeggia i suoi 39 anni di esistenza e che mette a confronto i principali sodalizi podistici del territorio. In gara tutte le squadre dello scorso anno e anche qualcuna in più.

Teatro della lunga sfida sarà il centro sportivo comunale “Colombo-Gianetti” in via Biffi, dove alle 10:00 di sabato sarà dato il via alle gare più lunghe, con le prime tre corsie riservate alle prove individuali e le altre tre alle squadre. La 12 ore partirà alle ore 22:00, la 6 ore alle 4:00 del mattino successivo.

Sabato alle 18:00 ci sarà spazio anche per i più piccoli, in gara nella staffetta allestita all’interno del campo di calcio, mentre i grandi continueranno a girare. E naturalmente a sostenere lo sforzo degli atleti ci saranno musica e animazione.

Nel 2024 il GAP Saronno festeggia 50 anni di attività e la manifestazione sarà una grande festa anni 70, a ricordo dell’anno di nascita 1974.