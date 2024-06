Gallarate, armato di forbici rapina la farmacia della stazione

Rapina a mano armata in piazza della stazione a Gallarate: un uomo a volto scoperto è entrato nel punto farmaceutico alle 12.25, al termine della mattina di giovedì.

L’uomo era armato di un paio di forbici: «Apri il cassetto o ti ammazzo» ha intimato alla farmacista, che le ha consegnato l’incasso presente. Non pochissimo, ma comunque un bottino non consistente, perché il cassetto viene regolarmente svuotato dai contanti proprio per rendere l’esercizio meno “appetibile”.

L’uomo, come detto, ha agito a volto scoperto, senza nascondersi. Secondo le testimonianze parlava con un accento del Sud, non meglio identificato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Gallarate.

«È la prima volta che subiamo una rapina» dicono in farmacia. Episodio violento ma che appare un po’ diverso e anomalo rispetto ai ricorrenti episodi – risse, aggressioni, comportamenti molesti – che caratterizzano la zona e che hanno portato anche a rinnovare per un altro mese l’ordinanza di stop agli alcolici in zona.