I Giardini Estensi di Varese ospitano la Fiera del DES, l’economia solidale

A distanza di 10 anni dall’ultima edizione, domenica 16 giugno dalle 10 alle 23 i Giardini Estensi di Varese ospiteranno ‘la FIERA del DES’, fiera provinciale dell’Economia Solidale. Organizzatore della manifestazione è il Distretto di Economia Solidale di Varese (DES Va), associazione che dal 2005 promuove occasioni di collaborazione e di incontro con le realtà che animano l’economia solidale della nostra provincia.

«Era da tanto tempo che sognavamo di riproporre la fiera al territorio; il sostegno economico di Fondazione Cariplo e il patrocinio del Comune di Varese – con la splendida opportunità dei Giardini Estensi come sede della manifestazione – ci hanno dato la giusta carica per provarci quest’anno – commenta Marco Bonetti, presidente del DES Varese – Immensa la soddisfazione quando abbiamo visto arrivare l’adesione di 80 espositori, la capienza massima che ci eravamo dati».

«Per un’associazione come la nostra, i costi organizzativi di una fiera sono onerosi, per questo abbiamo organizzato una estrazione a premi di autofinanziamento – principalmente con prodotti del territorio – e sabato 8 giugno sarà possibile acquistare i biglietti in corso Matteotti, dove allestiremo un banchetto informativo – dice Bonetti – Il primo premio? Uno chef a domicilio! Il Cuoco a chilometro vero, Salvatore lefoto id=1678887]. Un professionista esperto conoscitore di tante realtà agricole varesine, che cucina delle vere delizie raccontando prodotti e territorio. Solo per una sera però».

Ma cos’è l’economia solidale?

L’economia solidale è un modello economico che promuove pratiche di produzione, distribuzione e consumo basate su principi di equità, sostenibilità e solidarietà. Si concentra sul benessere delle persone e delle comunità, piuttosto che sul profitto, incoraggiando la cooperazione, l’inclusione sociale e il rispetto per l’ambiente.

La fiera del DES sarà un’opportunità straordinaria per incontrare le varie realtà locali dell’economia solidale, dal commercio equo alle cooperative agricole sociali, passando per il turismo responsabile e la moda etica, la tutela dei diritti umani e dell’ambiente, con uno sguardo attento anche all’energia rinnovabile e alla mobilità sostenibile.

A proposito del DES Va, Distretto di Economia Solidale di Varese

Il DES Va ETS è un’associazione attiva sul territorio varesino dal 2005. Conta tra i suoi soci Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), botteghe di commercio equo, cooperative sociali, aziende agricole, associazioni, artigiani, professionisti.

Il distretto si propone di sperimentare e consolidare forme di economia solidale attraverso lo sviluppo di una rete solidale locale, la promozione della cultura sulle tematiche connesse e l’elaborazione di progetti e attività a sostegno delle realtà locali. L’obiettivo è creare sistemi di produzione, distribuzione e consumo basati sui principi dell’economia solidale, che antepongono il valore delle persone e delle relazioni al profitto, rispettano i diritti umani e la legalità, e tutelano l’ambiente e la biodiversità.

Il sogno del DES Va è che si realizzi un’economia di pace che favorisca il buon vivere di tutti.

Per maggiori informazioni:

www.des.varese.it

www.allafieradeldes.it