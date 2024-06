I musicisti dell’Accademia della Scala conquistano il quartiere San Gallo di Varese

Un quartiere, un gruppo di musicisti, residenti che scendono in strada per ascoltare un concerto. È successo questo pomeriggio, giovedì 27 giugno, a Varese, nel rione San Gallo dove sono arrivati gli allievi dell’Accademia del Teatro alla Scala per offrire un concerto di musica classica.

Nel quartiere San Gallo di Varese i musicisti dell'Accademia del Teatro alla Scala

Un ensemble di fiati e uno di ottoni hanno intrattenuto un pubblico eterogeneo di anziani e bambini, ragazzi e lavoratori che rientravano a casa. Seduti nelle sedie, collocate in via Borromini all’altezza del civico 35, o in piedi attorno all’inedito palco, gli spettatori hanno seguito in silenzio la musica interpretata dai giovani musicisti.

In prima la l’assessore regionale Francesca Caruso che ha voluto la manifestazione “quartieri in concerto” per portare musica e cultura nelle periferie delle città, nei quartieri più popolari perché la cultura, come ha ricordato l’onorevole di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini presente al concerto “ permette di distrarsi dai problemi quotidiani, riporta serenità e pace».

Seduti anche il sindaco di Varese Davide Galimberti e l’assessore Enzo Laforgia. Il primo cittadino ha ricordato l’investimento che la sua stessa amministrazione ha voluto per raggiungere ogni singolo angolo di Varese, portando iniziative e proposte culturali.