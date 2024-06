Il 32enne coinvolto nell’incidente di Origgio-Uboldo è in prognosi riservata

Lotta per la vita il 32enne coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto all’alba di lunedì mattina nei pressi dello svincolo che immette nella A9 all’altezza di Origgio-Uboldo. Contrariamente a quanto comunicato in mattinata, l’uomo è tuttora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Circolo di Varese. Ci scusiamo per l’informazione errata.

Il giovane, che viaggiava da solo, ha riportato un forte trauma cranico e lesioni al volto e a un arto superiore: subito dopo l’incidente era stato trasportato in elicottero a Varese dove è stato ricoverato.

Si trovano invece negli ospedali di Legnano, Monza e Bergamo le tre persone che viaggiavano nell’altra automobile coinvolta nello scontro: una donna di 48 anni e due ragazze id 14 e 12 anni.