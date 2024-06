Il litigio tra uomini e una donna che cade dalla finestra a Cassano Magnago. Le indagini dei carabinieri

Il tonfo nella notte, le urla della donna con varie fratture, l’arrivo dell’elisoccorso, dei Vigili del fuoco e dei carabinieri della stazione di Cassano Magnago hanno scosso la notte dei residenti di via Porro Rosnati.

Una vicenda ancora avvolta nel mistero è quella avvenuta attorno all’una di lunedì mattina in un appartamento abitato da tre persone, una donna italiana di 29 anni rimasta ferita e due uomini, un marocchino e un italiano.

Il contorno ricostruito dai carabinieri è quello di una situazione di disagio e microcriminalità, problemi di abusi legati alle droghe e piccolo spaccio, ma è tutto da ricostruire come la ragazza sia caduta e se vi sia un ruolo nella vicenda da parte dei due uomini presenti in casa.

I militari hanno sentito le versioni dei due ma dovranno poi ascoltare la giovane rimasta ferita che, ieri sera, non era in grado di parlare a causa del dolore. Sembra che alla base di tutto ci sia stato un forte litigio in casa.