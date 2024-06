La Pro Patria punta sul Colombo-bis: riconferma anche per Le Noci

Anche per la stagione 2024/25 Riccardo Colombo siederà sulla panchina della Pro Patria.

Con la salvezza raggiunta alla penultima giornata di ritorno, obiettivo maturato in particolare grazie al buon girone di ritorno (27 punti) dopo aver richiuso quello d’andata con appena 19 punti, la riconferma del mister adesso è ufficiale.

La notizia diventata oggi – martedì 18 giugno – nero su bianco, in verità, nel lungo post-season di via Ca Bianca non era mai sembrata essere veramente in discussione, se non per la fine naturale del contratto di dodici mesi siglato un anno lo scorso 7 luglio, il primo da allenatore per l’ex terzino del Toro (il biennio 2008-10 tra Serie A e B) e, soprattutto, capitano dei tigrotti di Busto Arsizio nel finale di carriera.

Ad affiancare Colombo – primo mister a ottenere il bis dai tempi di Javorcic (2017-21) – nel ruolo di vice ci sarà sempre Beppe Le Noci, allenatore in seconda a partire già dalla quarta giornata della stagione 2022/23, quella targata Jorge Vargas, quando, come un fulmine a ciel sereno, nella settimana segnata dalla sconfitta a Padova il n.2 Massimo Sala diede le dimissioni, per rientrare poi nello staff in bianco-blu al termine dell’annata. Le Noci, storico attaccante, ha sempre nutrito la massima fiducia da parte di società e mister: lo scorso marzo sostituì come capoallenatore lo squalificato Colombo nella trasferta di Fiorenzuola, presentandosi a microfoni della sala stampa dopo la sconfitta subita in rimonta.

IL COMUNICATO DA PARTE DELLA SOCIETÀ: