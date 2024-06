Laveno Mombello: al via i lavori per il rifacimento di via Sauro

Da oltre un decennio via Sauro necessita di un intervento di risanamento del manto stradale tra i più compromessi del paese a causa sia dell’intenso traffico pesante diretto alla Cartiera Merati sia da mancati interventi di manutenzione.

Dopo un lungo iter negoziale e amministrativo con Cartiera Merati che sta dando avvio ad un importante progetto di ampliamento e riqualificazione dello stabilimento, l’Amministrazione Civitas ha definito in una convenzione con l’operatore una serie di interventi di miglioramento della viabilità della zona Ponte.

Il primo degli interventi già realizzati a inizio anno è stato l’installazione di un impianto semaforico “intelligente” – primo in tutta la Provincia di Varese – in grado di risolvere in modo definitivo il problema del transito dei mezzi pesanti nel sottopasso ferroviario di via XXV Aprile e via Buozzi. Congiuntamente al semaforo è stato realizzato anche un impianto di illuminazione per l’attraversamento pedonale che ha messo in sicurezza un attraversamento in precedenza molto pericoloso, sia per la conformazione della viabilità sia per la scarsa illuminazione dell’incrocio.

L’impianto semaforico, dopo qualche mese di “rodaggio” e alcuni interventi di settaggio conclusi proprio in questi giorni, ha ripreso a funzionare regolarmente con indubbio vantaggio per tutti gli automobilisti. Nelle prossime settimane si procederà anche agli interventi di ripristino del manto stradale con i lavori che verranno pianificati in orari notturni per ridurre al minimo i disagi. Nelle prossime settimane prenderà avvio il secondo intervento che riguarda il rifacimento di via Sauro. Non si tratterà solo del rifacimento dell’asfaltatura ma di un più radicale intervento di risanamento dell’intera via, a partire da via Silvio Pellico.

L’intervento, complesso perché richiederà la manomissione dell’intera via per il contestuale posizionamento di una condotta dell’acqua, prevede l’intero rifacimento del sottofondo stradale, il controllo e ripristino degli scarichi delle acque meteoriche, la realizzazione di dissuasori in asfalto e il posizionamento degli stalli di sosta in modo alternato sui due lati stradali per obbligare una velocità ridotta dei mezzi. «Il confronto con Cartiera Merati che ha portato alla stipula di una convenzione è un risultato molto importante per il nostro paese e per il miglioramento della viabilità della zona Ponte» commenta il Sindaco di Laveno Mombello Luca Santagostino.

«Siamo consapevoli che anche questi lavori, così come i tanti altri realizzati in questi tre anni di amministrazione, porteranno a degli inevitabili disagi. Tuttavia, Laveno Mombello ha sofferto di decenni di mancati investimenti e siamo convinti che gli interventi che si stanno realizzando abbiano prodotto, e produrranno, un notevole miglioramento della fruibilità del patrimonio pubblico a vantaggio di tutta la cittadinanza».

I lavori saranno realizzati garantendo il contestuale transito dei mezzi verso la Cartiera; pertanto, saranno effettuati per singoli tratti di circa 20-30 metri, nelle sole giornate di venerdì pomeriggio, sabato e domenica, rispettando gli orari indicativi delle 8.00-18.00.

Il cantiere prenderà avvio venerdì 28 giugno da via Silvio Pellico per raggiungere via Buozzi indicativamente verso la fine del mese di agosto. Nei fine settimana durante i quali saranno effettuati i lavori, il cantiere sarà organizzato per consentire il transito di auto e pedoni e, in base all’avanzamento delle attività, saranno apportate Comune di Laveno Mombello modifiche alla viabilità delle vie interessate. Nei restanti giorni della settimana la viabilità rimarrà quella attuale. A conclusione delle opere e dopo un congruo tempo per consentire la stabilizzazione del sottofondo stradale, verrà asfaltata in modo definitivo sia la via Sauro sia la via Diaz, dalla quale verranno anche rimossi i binari ferroviari di attraversamento della strada. Per presentare ai residenti delle vie interessate la pianificazione del cantiere, il prossimo lunedì 24 giugno alle ore 18.30 presso la sala consiliare del Comune si terrà una riunione alla presenza dell’Amministrazione comunale, della Direzione Lavori e dei residenti delle vie, ai quali è stato inviato in questi giorni un invito a partecipare.