L’ultimo desiderio di Simona, una nuova famiglia per Koby e Olga

Simona Castellaz se n’è andata all’improvviso qualche giorno fa, a soli 56 anni. Il centro della sua vita piena di ostacoli, contro cui non ha mai spesso di lottare con grinta e determinazione, erano gli animali: i suoi, amatissimi, e quelli di cui si occupava come volontaria in canile, quando la salute glielo permetteva.

Oggi Simona non c’è più e la sua preoccupazione più grande, il futuro di Koby e Olga, i suoi cani, e dei due gatti che vivevano con loro, è diventata purtroppo realtà. Nei giorni precedenti il ricovero in ospedale, temendo che l’importante operazione a cui doveva sottoporsi potesse non andare bene, aveva cercato qualcuno a cui affidare il compito di trovare una nuova famiglia ai suoi animali.

Le amiche del Comitato civico Zampe nel Cuore, di cui Simona era presidente, e le tante conoscenze che aveva nel mondo del volontariato ora si stanno mobilitando per trovare adozioni del cuore per gli animali di Simona.

«Una settimana sono stata contattata da Simona e la sua richiesta è stata quella di occuparmi di Kobe se le fosse accaduto qualcosa durante un operazione importante che doveva fare – racconta Monica – Ciò che non doveva accadere è accaduto, Simona non c’è più ed i suoi animali sono senza la loro mamma. Nessuno intorno a lei ha scelto o ha la possibilità di adottarli, io chiedo un miracolo per una promessa fatta ad una donna che ora è nella luce. Serve adozione del cuore in particolare per Koby, un bellissimo Golden Retriever maschio di 7 anni. E’ un cane stupendo, addestrato benissimo anche alla Pet Therapy, adatto per malati, anziani e bambini. Soffre di infiammazione cronica del colon e di crisi epilettiche, con crisi mediamente ogni 50 giorni, dunque necessita di un’attenzione particolare e di alimentazione specifica».

La cosa più bella sarebbe una doppia adozione: da alcuni anni infatti con Koby vive Olga, una bella meticcia che è diventata la sua amica del cuore ma anche il suo punto di riferimento. Dormono insieme, giocano e fanno tutto in coppia. Separarli sarebbe un ulteriore trauma dopo la scomparsa della loro proprietaria.

Insieme a Koby e Olga ci sono Ribes e Ciro, due gatti entrambi neri, uno a pelo corto e uno a pelo lungo. Anche loro cercano casa, ma anche separatamente.

Chi fosse interessato per informazioni e contatti può chiamare Monica al numero 373 50 90 683.