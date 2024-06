Mattia Bellucci vicino al suo best ranking dopo la semifinale a Nottingham

Lunedì da sottolineare sul calendario, questo 17 giugno, per Mattia Bellucci. Il primo giorno della settimana è quello in cui si aggiorna ufficialmente il ranking del tennis mondiale, nel quale oggi il mancino di Castellanza è arrivato vicinissimo al proprio massimo in carriera.

Bellucci è infatti risalito al numero 145 della classifica ATP, ad appena tre posizioni di distanza da quel 142 ottenuto dopo gli Australian Open del 2023, numero che rappresenta tutt’ora il miglior piazzamento in carriera.

A spingere verso l’alto il 23enne allievo di Fabio Chiappini è stato l’ottimo percorso al Challenger di Nottingham: Bellucci si è infatti spinto sino alla semifinale disputata inusualmente di domenica. Non piove, infatti, solo sul Varesotto: anche il torneo britannico è stato colpito dal maltempo con partite disputate a singhiozzo. Mattia aveva esordito battendo in tre set il canadese Diallo e poi aveva eliminato la quinta testa di serie, l’americano Emilio Nava, con un doppio 6-4.

Il colpaccio è arrivato nei quarti di finale contro il misconosciuto Jack Pinnington Jones: dopo aver vinto il primo set, Bellucci si è trovato sotto 5-3 nel secondo ma il match è stato interrotto a più riprese per la pioggia. Alla ripartenza l’azzurro ha sorpreso l’inglese, lo ha rimontato e poi battuto con un perentorio 7-0 al tie-break. Lo stop per Mattia è arrivato nella semifinale contro lo scozzese Jacob Fearnley che è il numero 274 del mondo ma che ha vinto il titolo in finale contro Broom.

Naturalmente sul ranking di Bellucci pesa in modo importante l’accesso al tabellone principale del Roland Garros, mentre nel primo torneo su erba (il Challenger di Surbiton) il varesino ha perso un match equilibratissimo con l’americano Nakashima, numero 63 al mondo. Ora, in vista delle qualificazioni di Wimbledon, per il mancino di Castellanza c’è il Challenger di Ilkley: l’esordio sarà subito durissimo, contro il francese Richard Gasquet, ex numero 7 al mondo ma oggi 123 del ranking. Vedremo – martedì – se la freschezza di Bellucci avrà la meglio sull’esperienza del transalpino.