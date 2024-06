Novantacinque “bellezze d’epoca” al via della Varese Campo dei Fiori

Si è chiuso a quota 95, e quindi con una partecipazione di tutto rispetto, l’elenco iscritti della Coppa dei Tre Laghi e Varese – Campo dei Fiori, la rievocazione storica organizzata dal club VAMS (Varese Auto Moto Storiche) giunta alla 33a edizione e articolata su tre giorni.

Oggi – venerdì 28 – andrà infatti in scena il prologo facoltativo mentre sabato 29 e domenica 30, vetture ed equipaggi percorreranno le strade dell’Alto e Medio Varesotto toccando il territorio di ben 44 comuni. La maggior parte saranno in gara per il tricolore ASI con il cronometro alla mano (elettronico o meccanico a seconda della classe di appartenenza) ma alcune hanno aderito alla proposta light, meno agonistica e più legata alle visite turistiche.

Come di consueto, sono molti i mezzi di grande valore collezionistico iscritti alla manifestazione: tra le vetture anteguerra ci sono la Fiat 508 sport spider, la Singer Le Mans, 508 C Coupé, la MG J2, la Riley Brooklands da gran premio, l’Alvis 12/70 Special e ancora le Lancia come la Aprilia e la Ardea.

Più numerose ovviamente la auto del dopoguerra tra le quali non manca la Citroen Traction Avant B inventata dal designer varesino Flaminio Bertoni. Le altre: MG TF, Austin Healey, Fiat 500 A e C (ovvero la “Topolino”), le sontuose Jaguar XK 150 Ots ed E-Type spider e coupé e Lancia Flavia Coupé. Tra le sportive sono numerose le Porsche (356, poi 911, 912 e 914) accanto alle quali ci sono quattro esemplari targati Karmann Ghia Club Italia; tre invece le mini Cooper, tre le Mercedes 250 Pagoda e altrettante Triumph TR3.

Presenti anche alcune grandi classiche del rally come la Fiat 131 Abarth, le Lancia Beta Montecarlo e Fulvia Coupé Montecarlo; in uno spazio celebrativo ci saranno anche la Stratos e la Autobianchi Ranabaut disegnate da Marcello Gandini.

Il prologo di venerdì dedicato a Enzo Bellardi si svolge tra il Campo dei Fiori e il Volo a Vela ed è, appunto, facoltativo. Poi le vetture saranno esposte in centro sabato mattina e prenderanno il via a mezzogiorno da piazza Montegrappa. Il programma prevede le cronoscalate (a una media controllata di 30 all’ora) tra Sacro Monte e Campo dei Fiori, il concorso d’eleganza nel castello medievale Visconti San Vito di Somma Lombardo, il controllo al castello S.Giuseppe di Golasecca, la pausa a Cadrezzate in riva al lago di Monate, il pit stop al Belvedere di Azzate. Alla sera il match race con le sfide nel centro di Varese.

Domenica le prove saranno disseminate tra Valcuvia, Valganna, Porto Ceresio poi Lavena Ponte Tresa e il circuito cittadino di Luino ripetuto due volte con gran finale e premiazione al Palace Gran Hotel Varese, con arrivo dalle ore 12.30.