Prof minacciata a Bellinzona, fermati due giovani di 15 e 16 anni

La Magistratura dei minorenni e la Polizia cantonale comunicano che nell’ambito dell’operazione effettuata a fine mattinata presso la Scuola cantonale di commercio di Bellinzona (leggi qui), sono stati fermati un 15enne e un 16enne, entrambi cittadini svizzeri domiciliati nel Bellinzonese.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il 15enne ha minacciato una docente mostrando il calcio di un’arma, celata nei pantaloni. Quest’ultima è stata successivamente portata e nascosta all’esterno dell’edificio dal 16enne. In base agli accertamenti si tratta di una fedele riproduzione di una pistola, non atta a sparare, che è stata recuperata.

Le ipotesi di reato nei confronti del 15enne sono di minaccia e infrazione alla Legge federale sulle armi. Il 16enne deve rispondere di infrazione alla Legge federale sulle armi. L’inchiesta è coordinata dalla Magistratura dei minorenni. Al momento non saranno rilasciate ulteriori in formazioni.