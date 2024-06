Sagre, fuochi d’artificio, battaglia della band e giovani: inizia l’estate di Angera

Con le feste della scuola e dello sport l’estate di Angera è entrata nel vivo: musica, sagre, degustazioni di vino e fuochi d’artificio, ma anche gli appuntamenti nel segno della tradizione.

Il calendario angerese è pieno di eventi e terrà occupati cittadini e forestieri che cercano un po’ di svago sulla riva lombarda del Lago Maggiore anche grazie alla rassegna pensata per rispondere alle esigenze di ogni età.

«Siamo contenti del calendario eventi che abbiamo preparato, denso di appuntamenti dedicati a tutte le fasce d’età e alle varie esigenze. Con un occhio di riguardo per i più giovani – commenta l’assessore alla Cultura, Giacomo Baranzini -. Ringrazio l’ufficio cultura, tutte le associazioni e i volontari che contribuiscono a rendere speciale questo programma estivo. Dimostra che se si lavora tutti insieme, si possono raggiungere ottimi risultati».

Sono oltre 30 gli appuntamenti in programma per la bella stagione ai piedi della Rocca, tra molte conferme, grazie a quelle realtà ormai consolidate che da anni rendono vivo il territorio, e grandi ritorni, senza dimenticare le novità, dedicate in particolare ai più giovani – ma non solo – a suon di festival musicali, spettacoli di intrattenimento e stand gastronomici in chiave street food.

Lo dimostra lo show dei fuochi di artificio sul Lago Maggiore, evento realizzato insieme alla Pro Loco di Arona e in agenda per il 3 agosto. Oppure l’appuntamento con Lago Cromatico del 21 luglio, che vedrà la partecipazione di Caffè Kakania e dei violini di Santa Vittoria che si esibiranno nel cortile di Villa Paletta. Per gli amanti della musica elettronica, ecco la nuova tappa inserita nella rassegna angerese: è il Partegora Music Festival, organizzato per il 27 luglio dalle Associazioni Granum Sinapis, Never2lake e Pro Loco Angera.

Ancora prima, il 27 giugno, torna la processione delle barche illuminate sul Lago, l’appuntamento tradizionale in occasione della commemorazione di Sant’Arialdo. Per poi accogliere settembre, con il Festival dei mestieri (dal 13 al 15 settembre) dedicato al mondo degli impieghi: attraverso talk e interviste è organizzato insieme al Kapannone dei Libri. Oppure Un Lago di… vino, la rassegna che dal 27 al 29 settembre racconta il mondo di Bacco con eventi al museo civico, in biblioteca e per le vie della città.

Ma sono alcuni degli eventi previsti per i prossimi tre mesi. Il calendario (consultabile al link in calce all’articolo) offre appuntamenti di ogni genere, già riportati nelle locandine diffuse con tutti i dettagli sui luoghi, le date e le curiosità.

