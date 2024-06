Saronno inaugura “No Wars”, l’opera di Nannicola in favore della pace

Un’opera contro la guerra è la scultura che da sabato 22 giugno decorerà permanentemente piazzetta Schuster a Saronno.

L’inaugurazione dell’opera “No Wars” di Sergio Nannicola, docente presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, è prevista per le 18, alla presenza delle autorità cittadine. La scultura “No Wars” è una grande iscrizione tridimensionale che attraverso la luce cattura lo sguardo e induce a una riflessione sulla storia presente e passata, inserendosi nello spazio pubblico per fare appello alle coscienze nella condivisione dell’impegno per la pace.

L’installazione dell’opera, realizzata in collaborazione con Saronno Servizi, è parte del progetto “Luci d’artista” e si propone di valorizzare alcuni spazi cittadini significativi con opere d’arte luminose capaci di comunicare, attraverso il linguaggio artistico, valori e riflessioni sul mondo contemporaneo.

L’inaugurazione della scultura di Nannicola, alla quale seguirà il prossimo ottobre la presentazione di un secondo intervento urbano progettato per Piazza San Francesco dall’artista Marco Pellizzola, pone l’attenzione su una progettualità che lega l’arte al contesto urbano per farne un luogo di condivisione di valori di pace e speranza.