Scott Ulaneo, congedo da Varese: giocherà a Scafati

Il primo addio ufficiale della Openjobmetis 2023-24 è compiuto. Scott Ulaneo, pivot 25enne di origini romane, lascia la società biancorossa che lo ha lanciato in Serie A. Ulaneo sarà con ogni probabilità annunciato nel giro di qualche ora dalla Givova Scafati che ha scelto di dargli fiducia come secondo centro della squadra dopo le prove positive offerte a Masnago.

Quella appena trascorsa è stata la prima vera stagione nella massima categoria di Ulaneo (solo qualche apparizione con Brindisi in precedenza): arrivato tra qualche scetticismo, Scott ha disputato un campionato più che onorevole nel ruolo di vice Cauley-Stein prima e di vice Spencer poi.

Con la maglia biancorosso Ulaneo ha messo a segno 3,9 punti con 3,5 rimbalzi in Serie A, cifre aumentate in Fiba Europe Cup dove ha chiuso con 6,2 punti e 4,9 rimbalzi guadagnando gli applausi e l’affetto del pubblico per l’impegno dimostrato. La presenza in rosa di Leonardo Okeke in pianta stabile per la prossima stagione ha di fatto chiuso la porta al pivot romano che quindi ha chiesto e ottenuto di accasarsi altrove.

Come accennato, quella di Ulaneo è la prima “uscita” ufficiale dalla rosa gestita lo scorso anno da Tom Bialaszewski. Un altro giocatore giudicato lontano da Varese è Hugo Besson che potrebbe prendere parte alla summer league della NBA, visto che i suoi diritti USA sono in mano agli Indiana Pacers. Né lui né il club si sono però ancora mossi per la risoluzione ufficiale.