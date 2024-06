“Sgancia qui!”: Handicap Sport Varese lancia la raccolta fondi per disputare la Serie A

Alessandro Pedron, allenatore e giocatore dell’Handicap Sport Varese di basket in carrozzina, arriva da seduto alle ginocchia di Luis Scola. Ma nonostante una clamorosa differenza di altezza, è riuscito a stoppare il leggendario giocatore argentino, oggi proprietario della Pallacanestro Varese.

Se non ci credete, potete guardare con i vostri occhi il video che apre questo articolo dove Pedron e Scola non sono i soli “volti noti” a comparire. C’è un altro mito dei canestri nostrani, Cecco Vescovi, c’è il fresco primatista italiano dei 1.500 metri Pietro Arese, c’è il capitano dei Mastini Andrea Vanetti in veste di arbitro. Ci sono Raffaele “Skizzo” Bruscella e Umberto Argieri con altri soci de “Il basket siamo noi”. C’è Max Laudadio che si è speso in prima persona per realizzare il filmato.

Ma perché tutto questo cast? Per una buona causa: raccogliere fondi a favore proprio dell’Handicap Sport Varese che, dopo due anni di Serie B, è stata nuovamente promossa nella Serie A di basket in carrozzina. Un risultato colto al termine di una “stagione perfetta”, senza alcuna sconfitta, conclusasi con la vittoria nella Gara2 di finale a Roma lo scorso 11 maggio (data notevole: l’anniversario dello scudetto dei Roosters 1999…).

La Serie A però ha costi superiori al torneo cadetto, quindi la società del presidente Carlo Marinello (rientrata anche nell’orbita della Pallacanestro Varese) è alla ricerca di sostegno da parte di aziende e privati. È nato così il progetto “Sgancia qui”, per permettere al club biancorosso di iscriversi e partecipare al massimo torneo nazionale. Laudadio – uno dei volti più noti di “Striscia la notizia” si è messo a disposizione della “Varese seduta” per realizzare il video realizzato da Bianca Produzioni per sensibilizzare la città verso questo tema.

«Non poteva essere uno spot “normale” e così abbiamo messo in campo i superpoteri – racconta Max Laudadio – Abbiamo voluto cambiare la narrativa sulla disabilità e immaginato l’ultima azione di una partita di basket tra i campioni dello sport varesino e i ragazzi della Hsv. Con un colpo di scena finale».

Alessandro Pedron spiega invece: «Abbiamo incontrato Max a un evento e ha sposato il nostro progetto con entusiasmo: grazie a lui e al suo team è nato questo video spettacolare. Per HSV l’iscrizione è una corsa contro il tempo: abbiamo circa due settimane per decidere il da farsi e cerchiamo sponsor (l’abbinamento principale delle ultime stagioni è stato Amca Elevatori ndr) per poterci iscrivere in Serie A e coronare il sogno di riportare Varese nella massima categoria».

Per effettuare una donazione e per ricevere maggiori informazioni su come sostenere l’HSV è possibile visitare il sito web della società biancorossa (QUI) oppure collegarsi alla campagna di raccolta fondi, “Sgancia qui!” presente sul portale specializzato GoFundMe (QUI).