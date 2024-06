Una grande tela di Angela Grimoldi esposta alla chiesetta di San Giovanni a Buguggiate

L’occasione della tradizionale festa del Santo titolare della piccola chiesa seicentesca di S. Giovanni a Buguggiate offre l’opportunità di presentare al pubblico un’opera di Angela Grimoldi che non varcava da anni la soglia del suo atelier. La mostra è organizzata dal gruppo culturale Obiettivo Cultura in collaborazione con la Parrocchia di S. Vittore di Buguggiate e ha come protagonista un’opera che la pittrice Angela Grimoldi ha realizzato nel 2003.

La grande tela, che si regge su un’intelaiatura originale del Settecento, debitamente restaurata e preparata, accoglie i colori a olio che delineano l’Ora Nona, ovvero le 15 del Venerdì Santo, la morte di Gesù. La sensibilità e le esperienze di vita di Angela Grimoldi hanno condotto il suo sguardo e le sue mani a indagare quel momento drammatico con un’empatia insolita; lo sguardo è rivolto alla tenera e misera quotidianità della gente che assisteva (o forse no?) a quell’avvenimento che stava segnando un momento cardine nella storia dell’umanità. Accanto alla morte in croce di Gesù, la vita prosegue.

BIOGRAFIA DELL’ARTISTA

Angela Grimoldi nasce a Varese. La sua formazione giovanile si sviluppa attorno alla formazione liceale al Frattini di Varese, mentre frequenta lo studio del Maestro Renato Guttuso a Velate come modella e allieva. Prosegue la via artistica presso l’Accademia delle Belle Arti di Brera dove frequenta i corsi di scenografia e pittura. Si appassiona al teatro, al costume e alla scenografia: una scelta che la porterà per alcuni anni con la gemella Giovanna a percorrere il mondo della moda come stilista. Dopo la morte di Guttuso la pittura di Angela rivisiterà alcune tematiche care al Maestro, trasferendo nel proprio atelier di Velate le energie pittoriche ereditate.

La sua passione per l’espressione artistica la porta a confrontarsi con le più diverse tecniche e applicazioni negli ambiti della moda, dell’interior design, delle macchine sceniche per teatro e delle installazioni.

Ha esposto le sue opere presso musei e gallerie italiane ed estere. Nel 2003 progetta e realizza una Cappella con trittico dipinto su tavola e una Via Crucis a Lei Muk Shue (Hong Kong). Nel 2005 realizza tre grandi opere (oli su tela) per una Chiesa a Ma On Shan (Hong Kong) sulla vita di San Francesco.

ORA NONA

Opera di Angela Grimoldi

Sabato 22 e domenica 23 giugno 2024

Antica chiesa di San Giovanni

Via Diaz – Buguggiate (Va)

Ingresso libero

Orari:

Sabato 22/6 h. 14.30 – 19.30

domenica 23/6 h. 10-12.30 | 14.30 – 19.30