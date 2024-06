Un’estate di lavori per l’Istituto Clinico San Carlo di Busto Arsizio cercando di attutire i disagi

Il Gruppo San Carlo si prepara a un’estate molto intensa, durante la quale verranno avviati importanti interventi di ampliamento e riorganizzazione degli spazi presso la sede dell’Istituto Clinico di Busto Arsizio, situato in via Castelfidardo 19. La struttura subirà un’evoluzione significativa per migliorare la qualità dei servizi offerti e l’esperienza complessiva dei pazienti. La presentazione alla stampa da parte dell’amministratore delegato Sara Tosi sarà seguita da una serie di comunicazioni all’utenza attraverso la newsletter.

Il Progetto di Ampliamento e Riorganizzazione

Il piano di riorganizzazione del San Carlo si sviluppa attraverso diverse fasi che coinvolgeranno entrambi i piani dell’istituto. Durante queste fasi, per diverse settimane non consecutive, gli ambulatori verranno chiusi per permettere l’avanzamento dei lavori. L’obiettivo è migliorare la qualità, la sicurezza e l’avanguardia della struttura.

Nuova Area Parcheggi

Un passo importante è stato già compiuto a marzo di quest’anno con la realizzazione di un’ampia area parcheggi adiacente all’istituto, grazie anche al supporto dell’Amministrazione Comunale. I nuovi 19 posti auto, un tempo occupati dalla Croce Rossa Italiana, sono ora a disposizione dei dipendenti e dei medici, garantendo una migliore fruizione degli spazi.

Interventi Strutturali e Tecnologici

Quello principale sarà il rinnovo del Blocco Operatorio. Entro la fine di settembre, verrà completatoe sarà arricchito con nuovi spazi organizzati e ulteriori salette di degenza, alcune delle quali con bagno privato. Questo intervento offrirà l’occasione per una revisione totale del primo piano dell’edificio, inclusi il rifacimento degli impianti di areazione e termoidraulici, migliorando la pulizia dell’aria e l’efficienza energetica della struttura.

Nuovi Percorsi e Ambienti Accoglienti

Gli ingressi e i percorsi interni per pazienti e medici saranno ridisegnati per rendere più snelli e comodi i passaggi, velocizzando gli accessi ai servizi. Nuovi ambienti, finiture e arredi contribuiranno a creare una struttura ancora più accogliente e confortevole, con colori chiari in continuità con l’immagine moderna e pulita di San Carlo.

La Tempistica dei Lavori e le varie fasi

Giugno: Completamento dei nuovi locali di fisioterapia e inizio dei lavori per la nuova sala endoscopica.

13 Luglio: Prima chiusura totale per la preparazione dei cantieri.

15 Luglio: Inizio dei lavori al piano superiore.

10-31 Agosto: Espansione dei lavori anche al piano inferiore.

1 Settembre: Riapertura del piano inferiore.

16 Settembre: Riapertura del piano superiore.

30 Settembre: Completamento e operatività al 100% della nuova sala operatoria.

Gestione dei Servizi durante i Lavori

Durante tutte le fasi dei lavori, San Carlo garantirà le prestazioni e i servizi, anche se in maniera ridotta. Saranno resi disponibili ambulatori e professionisti per soddisfare il più possibile le richieste dei pazienti. Un info point sarà attivato all’angolo tra via Castelfidardo e Via Crispi per fornire supporto e informazioni.

Risultati in crescita dell’Istituto Clinico San Carlo

A fine marzo 2024 si è concluso un nuovo fiscal year per il Gruppo San Carlo, che ha analizzato le numerose attività svolte, i traguardi raggiunti e l’andamento generale, ponendo le basi per progetti futuri. L’anno appena trascorso è stato ricco di soddisfazioni e conferma la crescita del gruppo, che continua a investire in nuovi ambiti con l’obiettivo di migliorare nella prevenzione, diagnosi e cura. Questa crescita ha portato a nuovi investimenti e nuovi ingressi nello staff medico, infermieristico e amministrativo.