A Besnate arriva il “gran finale” del Minipalio

Sabato 6 luglio è il “gran finale” del Minipalio di Besnate, appuntamento comunitario che coinvolge tutto il paese in queste settimane (nella foto di apertura: la Mini Gp Race di mercoledì sera).

L’ultima serata prevede infatti ben venti giochi, con un montepremi di punti che può alla fine ribaltare il risultato fin qui acquisito, dopo le prime prove. Attualmente conduce il borgo Bisun con 55 punti, segguito da Tre Ponti con 49, Punt Pedar con 43 e borgo Nord-Ovest con 34.

Corsa con i sacchi, corsa con triciclo, corsa con i trampoli e molto altro sono le prove (maschili e femminili, per ragazzi delle elementar, delle medie o adolescenti) che animeranno l’ultima sera, a partire dalle 21.

Ovviamente la serata è un appuntamento per tutti, con lo stand gastronomico in oratorio che sarà disponibile alle 19, prima dei giochi. E poi si concluderà tutti insieme con la cerimonia finale e la consegna del Palio, che sarà custodito per un anno dal borgo vincitore.