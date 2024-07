A Saronno parte la seconda fase di “Take a Break”, una risorsa per i giovani

Dopo un primo anno di lavoro con i ragazzi nei luoghi frequentati dai ragazzi, è arrivato un nuovo finanziamento per il progetto socio-sanitario denominato “Take a Break: sistemi di prossimità e inclusione sociale per giovani consumatori”, voluto dall’amministrazione saronnese e coordinato dalla cooperativa “Lotta all’emarginazione”, ma che vede coinvolte anche la cooperativa Dandelion e l’ASST Valle Olona.

Il progetto è rivolto ai giovani tra i 14 e 30 anni e ha l’obiettivo di garantire azioni preventive e di limitazione dei rischi legati all’’uso e all’abuso alcolico e di sostanze psicotrope, di comportamenti devianti (es. bullismo, aggregazioni finalizzate alla violenza, ecc.) intervenendo nei luoghi del divertimento, inclusi i contesti maggiormente a rischio di illegalità, centri giovanili, istituti scolastici, luoghi virtuali (social network), cioè in tutti quei luoghi di aggregazione, più o meno strutturata, dei giovani.

Nel corso di una conferenza stampa sono stati presentati gli interessanti dati del primo periodo di lavoro (aprile 2023/aprile 2024), che hanno visto gli operatori “agganciare” tanti giovani per cercare di capire le loro abitudini, proseguendo l’intervento di strada parlando colo loro, discutendo di tematiche private e sociali, fornendo informazioni e nozioni utili.

Il progetto di strada proseguirà con medesima metodologia ancora per due anni, così da interloquire con tanti ragazzi e ragazze, per un’azione preventiva e di vicinanza in un momento storico di grande fragilità per i giovani.