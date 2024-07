“Aggredita da un nordafricano”: il racconto della coordinatrice dei giovani della Lega di Varese

Aggredita in auto in pieno giorno per un futile motivo: è quello che racconta di avere subito la coordinatrice dei giovani della Lega Carlotta Bozzolo Romiggioli nella zona tra Via Dandolo e Via Cavour a Varese. «Mentre ero intenta a cercare parcheggio tra via Dandolo e via Cavour, un nordafricano visibilmente alterato stava zigzagando pericolosamente in mezzo alla carreggiata – ha spiegato – Decido di dare un rapido colpo di clacson per segnalare la mia presenza ed evitare di investirlo. Una volta superato, ho visto nello specchietto retrovisore che l’individuo mi imprecava contro».

La ragazza, rappresentante del gruppo giovani del movimento, ha poi continuato per la sua strada. «Tempo di fare il giro dell’isolato però e il nordafricano, vedendomi, mi è venuto incontro a tutta forza con il suo monopattino elettrico, continuando a imprecare e infine percuotendo l’auto, in cui c’eravamo io e un’amica. Com’è possibile che a Varese fatti come questi siano considerati la normalità?»

Alle affermazioni della coordinatrice della Lega Giovani il Segretario cittadino Marco Bordonaro ha commentato: «Le ordinanze anti-alcol in alcune vie del centro sono solo una ‘foglia di fico’ e più che risolvere il problema lo rimandano di qualche giorno. Inoltre, dove sono finiti i famosi vigili di quartiere? In che maniera si sta impegnando il Comune per la sicurezza della nostra città? Chiediamo che si coinvolgano le forze di opposizione, nonché le associazioni di categoria e in particolare quelle dei commercianti, per gli Stati Generali della Sicurezza di Varese»