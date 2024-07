Agli oratori estivi di Malnate le Olimpiadi e i supereroi

Venerdì 5 luglio termineranno le 4 settimane dell’oratorio estivo. A Malnate e Gurone, i due centri estivi organizzati dalle Parrocchie “Maguss”, sono stati oltre 700 i bambini e ragazzi iscritti. Il responsabile è don Alessandro Sacchi, che viene aiutato quotidianamente dai tanti animatori e dai diversi volontari che danno un supporto fondamentale all’organizzazione.

Venerdì 28 giugno c’è stata la giornata degli oratori insieme: tutti i bambini malnatesi sono stati riuniti all’oratorio di Gurone per l’evento speciale che ha visto le olimpiadi al mattino – con tanto di fiaccola e braciere – e al pomeriggio una speciale visita di supereroi grazie a Pietro Dones, che ha costruito e prestato i vestiti. «L’obiettivo della giornata – ha spiegato don Alessandro – è stato di far capire che non serve essere supereroi per cambiare il mondo».

«Un ringraziamento – conclude don Alessandro – va ai tantissimi volontari e in particolare ad Adriano, Antonella e Mercedes che passano tutte le giornate e tutta la giornata in oratorio a Gurone. E un “grazie”, oltre ai super animatori, è rivolto al seminarista Federico e agli educatori Erika e Fabio».