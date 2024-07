Al via i lavori per lo spostamento del mercato. A Busto Arsizio è l’estate dei grandi cantieri

È un’estate di cantieri quella che sta vivendo Busto Arsizio in pieno fervore da Pnrr. L’ultimo è stato inaugurato solo una settimana fa e riguarda l‘area dell’ex macello che si appresta a diventare il quartiere dei giovani e degli studenti.

Nei giorni scorsi, inoltre, è stato dato il via senza “tagli del nastro” al cantiere per lo spostamento del mercato da piazzale Bersaglieri all’adiacente via Muratori per fare spazio ad un altro cantiere ben più ampio che prevede la riqualificazione dell’intero comparto a ridosso dell’area della stazione di Ferrovie Nord. Le ruspe hanno iniziato a lavorare per preparare gli allacci necessari agli ambulanti e sistemare la pavimentazione.

Nel frattempo sono partiti i lavori preparatori al conventino di via Matteotti che verrà trasformato in appartamenti per housing sociale, quelli per la realizzazione del palaginnastica a Beata Giuliana e l’intervento all’ex oratorio di Sacconago.

Rimane ancora fermo tutto il compendio dell’ex calzaturificio Borri, diviso in due lotti: quello per l’housing sociale e quello per l’auditorium per la musica. Il tempo stringe e la scadenza del marzo 2026 potrebbe non bastare per la consegna delle opere fatte e finite.