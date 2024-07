Aule rimesse a nuovo dai genitori alla scuola primaria di Casciago

In previsione dell’apertura del nuovo anno scolastico, l’Associazione Genitori della scuola primaria S.Agostino di Casciago, si è organizzata per ritinteggiare tutte le aule e accogliere così gli alunni in un ambiente più colorato e vivace.

Il presidente dell’ AGE Alessandro Liggieri ha capitanato una vera e propria squadra di imbianchini provetti: le mamme Patrizia, Roberta, Elisabetta Francesca e Mirta, i papà Paolo, Emanuele, Manuel e Massimiliano e l’esperto nonno Gianni.

Il lavoro è stato eseguito in meno di una settimana. Le insegnanti ringraziano anche a nome dei bambini tutti coloro che hanno collaborato all’impresa.

Al termine dei lavori è anche stata fatta una “prova generale con collaudo degli ambienti”. A settembre si torna in aula. Adesso, finalmente, buone vacanze a tutti!