Castelli e Ndrecka all’Entella, la Pro Patria compra Curatolo a titolo definitivo

Nel giorno della partenza verso Sondalo, la Pro Patria vende due dei pezzi pregiati del proprio organico. Come il direttore sportivo Sandro Turotti aveva fatto – più o meno esplicitamente – intendere al raduno, Davide Castelli e Angelo Ndrecka continueranno a essere compagni di squadra ma non più a Busto Arsizio, dove avevano trascorso l’ultimo biennio.

L’attaccante e l’esterno mancino, entrambi titolari nella rosa dei bianco-blu e in scadenza nel 2025, hanno infatti firmato un contratto con l’Entella, squadra del Girone dell’Italia Centrale che negli ultimi anni ha più volte preso l’ascensore per la Serie B e tuttavia reduce da una stagione conclusa al 13esimo posto, piazza ben lungi dalle ambizioni dei Diavoli Neri liguri.

Dopo quattro stagioni allo Speroni, per bomber Castelli – ventiquattrenne – l’anno dell’esplosione – il numero di marcature ha raggiunto per la prima volta la doppia cifra (13 gol) – è dunque coinciso con la volontà di compiere un passo in avanti per la propria carriera, con la speranza di conquistarsi palchi più prestigiosi e magari di un’altra categoria a suon di gol.

A continuare a mandarlo a rete sarà Angelo Ndrecka, autore di 7 assist l’anno scorso e 5 nell’era Vargas, per un totale di 12 a cui si aggiunge il gol realizzato contro il Trento nel 2022: l’esterno italoalbanese ventiduenne saluta invece dopo un biennio in cui è stato, complessivamente, uno dei giocatori più schierati prima sia da Vargas e sia da Colombo, che l’ha tenuto in panchina solo in tre occasioni, di cui due a campionato praticamente concluso con la la Pro Patria (virtualmente prima e matematicamente poi) salva.

CURATOLO FIRMA UN BIENNALE CON OPZIONE PER IL TERZO ANNO

Per due titolari che partono c’è un tigrotto che diventa bianco-blu a titolo definitivo. Anche in questo caso il ds Turotti aveva già anticipato l’operazione, anche perché il giocatore era presente, con nullaosta, al raduno a Busto Arsizio martedì 16 luglio: dopo i sei mesi in prestito, la Pro Patria ha acquistato l’attaccante Dennis Curatolo dall’Inter.

Il comunicato ufficiale della società: «L’attaccante, classe 2004, ha firmato un contratto che lo legherà alla Pro Patria fino al 30 Giugno 2026 con opzione per la stagione successiva. I tifosi biancoblu hanno apprezzato e ammirato Curatolo già durante la passata stagione…Oggi l’attaccante è un tigrotto a tutti gli effetti! Avanti insieme Dennis!».