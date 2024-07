Come a San Siro. Così i 151 maturi del liceo Tosi di Busto Arsizio chiudono il loro anno speciale

Si è svolta oggi pomeriggio, lunedì, la cerimonia di consegna degli attestati per gli studenti del liceo Tosi di Busto Arsizio che quest’anno hanno conseguito il diploma di maturità.

Il pomeriggio condotto dal mitico Germano Lanzoni, noto come lo speaker di San Siro quando gioca il Milan e come Milanese Imbruttito, ha declamato alla sua maniera i nomi dei 151 maturi dell’Arturo Tosi all’interno della palestra di via Ferrini davanti a genitori, fratelli e sorelle seduti sugli spalti.

La cerimonia ha visto anche la presenza del sindaco Emanuele Antonelli, del vice Manuela Maffioli, dell’assessore all’Istruzione Cinzia Cerana e del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Giuseppe Carcano.

Il primo a parlare è stato il sindaco che ha ringraziato i genitori «per aver permesso ai propri figli, spesso con sacrifici, di arrivare a questo primo importante traguardo della vita» mentre l’assessore alla Cultura Maffioli ha ricordato i momenti in cui quest’anno ha avuto l’occasione di incontrare gli studenti dell’Arturo Tosi, l’assessore all’Istruzione ha augurato a tutti di proseguire il cammino di studi mentre Carcano ha ricordato che ogni fine è un inizio e quindi ha fato gli auguri per le prossime sfide che li attenderanno nella vita.

Passerella speciale per gli 11 che sono usciti con la votazione di 100 e altri dieci con 100 e lode. La dirigente Fabiana Ginesi ha definito quest’annata «un gruppo di studenti di grandissimo valore che meritavano una cerimonia per aver raggiunto questo traguardo».