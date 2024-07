Con “Il Re solo soletto” il ritorno a Cassola di Terra e Laghi

Nuovo evento a Cassola (Vicenza) per il festival teatrale itinerante del Teatro Blu “Terra e Laghi”. Ad andare in scena sarà lo spettacolo “Il Re solo soletto” del Teatro del Cerchio di Palermo.

Adattamento drammaturgico e regia Mario Mascitelli

Con Mario Aroldi e Gabriella Carrozza

PREMIO ANDERSEN 1993

Teatro d’attore, clownerie

Uno spettacolo divertente in cui gli attori si cimentano in un frenetico trasformismo grazie a un abile uso del linguaggio del corpo.

C’era una volta un regno povero, ma così povero che tutti gli abitanti decisero di trasferirsi nel regno vicino. Alla fine, dopo tutte quelle partenze, nel regno rimase una persona sola. Una persona che non poteva andarsene, perché altrimenti il regno avrebbe smesso di essere un regno. Quella persona, naturalmente, era il re: il re Solosoletto. Dopo una serie di situazioni comiche di trasformismo per onorare l’ospite, il re decide di svelare il suo segreto e chiede in moglie la pastorella. Il regno torna così ad essere un regno vero e, dopo Fiorella la pastorella, altri sudditi pian piano tornano ad abitarlo.