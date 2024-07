Concerto al Santuario di Santa Maria del Monte di Varese per riaccendere le luci nelle cappelle

Un concerto per ridare luce alle cappelle del sacro Monte. È in programma domani, martedì 23 luglio, nel Santuario di santa Maria del Monte l’esibizione dell’orchestra da camera Carlo Coccia che interpreterà Vivaldi, le Quattro Stagioni e i concerti in “la maggiore per archi F.XI n. 4” e “in re minore per due violini e archi F.IV n. 11”.

Raccolta fondi

Il concerto è finalizzato alla raccolta fondi per rifare l’illuminazione delle cappelle. Sulla scorta di quanto realizzato alla XIII Cappella e alla XIV Cappella, il progetto prevede la revisione critica dell’impianto elettrico e di illuminazione, a partire dal quadro, fino al posizionamento di fari che permettano la visione degli interni come se ci fosse la luce naturale.

Il progetto, per la cui realizzazione sono richieste “svariate decine di migliaia di euro”, è stato predisposto in accordo con il funzionario di Soprintendenza.

Effetto luce naturale

«L’idea alla base del progetto illuminotecnico – si legge nella presentazione – è stata quella di riproporre attraverso la luce artificiale, l’effetto della luce naturale che di giorno entra dalle finestre delle cappelle. In questo modo, in assenza della luce naturale, non viene modificata la visione che gli artisti hanno immaginato di offrire ai fedeli visitatori raccolti in preghiera davanti alle cappelle».

Il progetto prevede l’installazione di corpi illuminanti in corrispondenza delle ampie finestre che danno luce a ciascuna cappella, calibrando l’intensità della luce in modo da riproporre un effetto naturale.

Sistema di regolazione bluetooth dell’intensità

Tutti i corpi illuminanti verranno posizionati in alto su cornicioni e finestre, montati su binari trifase, e saranno gestiti con un sistema bluetooth che consente di calibrare l’intensità della luce a distanza.

Il nuovo impianto sarà a LED, permettendo un risparmio energetico, e avrà lampade che praticamente non scaldano. Il tipo di illuminazione, inoltre, garantisce la corretta resa dei colori di statue policrome, quadri e affreschi.

Due cappelle già dotate del nuovo impianto

Come dicevamo, il rinnovo dell’impianto è già avvenuto in due cappelle: alla XIII Cappella si sono adottati alcuni schermi a nido d’ape, per evitare il possibile abbagliamento agli spettatori affacciati alla finestra di sinistra, alla XIV è stato inserito un proiettore aggiuntivo per migliorare l’illuminazione della parete affrescata. La luce è stata progettata come aiuto alla lettura delle scene, graduando anche il livello generale in modo da garantirne il senso religioso.

Il generale progetto di manutenzione del patrimonio del Sacro Monte

L’intero progetto di manutenzione e innovazione delle cappelle è racchiuso nel programma “Lo scrigno del sacro Monte caso studio per la conservazione programmata dei sacri Monti” presentato con il coinvolgimento della Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte e la Parrocchia di Santa Maria del Monte a Fondazione Cariplo che sostiene la manutenzione periodica.

Per raccogliere gli ulteriori fondi, necessari a tutti gli investimenti richiesti, vengono proposti eventi culturali come quello in programma domani, martedì 23 luglio.