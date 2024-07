Concerto d’Estate della Filarmonica Samaratese

La Filarmonica Samaratese “Banda Cittadina” è lieta di annunciare il tanto atteso Concerto d’Estate, che si terrà venerdì 5 luglio 2024 alle ore 21:00 in Piazza Italia, Samarate. Questo evento musicale, patrocinato e organizzato in collaborazione con la Città di Samarate, rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e per tutta la comunità.

Programma del Concerto

La serata sarà un viaggio musicale emozionante, con un programma variegato e coinvolgente che spazia dai classici della lirica alle colonne sonore contemporanee. Ecco una panoramica dei brani che verranno eseguiti:

Oberto Conte di San Bonifacio – G. Verdi

Scossa Elettrica – G. Puccini

Una voce poco fa – G. Rossini (Soprano Stefania Bardelli)

Il Treno del piacere – J. Strauss figlio

Cavatina di Figaro – G. Rossini (Baritono Antonio Pugliano)

American Fun – A.A.V.V.

Strangers in the night – B. Kaempfert (Voce Stefano Ravasi)

Il fantasma dell’opera – A. L. Webber

Avengers: Endgame – A. Silvestri

Bei ricordi – A.A.V.V. (Baritono Antonio Pugliano e Soprano Stefania Bardelli)

New York, New York – J. Kander

Somethin’ Stupid – F. & N. Sinatra (Voci Stefano Ravasi e Stefania Bardelli)

La canzone della barca di banane – Jamaican Folk Song

Momento romantico – A.A.V.V.

Take me home, country roads – J. Denver

Direttore e Solisti

Il concerto sarà diretto dal Maestro Silvano Scaltritti e vedrà la partecipazione straordinaria dei solisti:

Soprano: Stefania Bardelli

Baritono: Antonio Pugliano

Voce: Stefano Ravasi

Invito alla Partecipazione

La Filarmonica Samaratese invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo evento musicale estivo. Sarà un’occasione unica per ascoltare musica dal vivo in un’atmosfera festosa e accogliente. L’evento è pensato per essere adatto a tutta la famiglia, con un repertorio che saprà affascinare sia i giovani che gli adulti.

Scuola di Musica

La Filarmonica Samaratese desidera inoltre ricordare che la propria scuola di musica è aperta a tutti, indipendentemente dall’età. Chiunque desideri imparare a suonare uno strumento musicale è il benvenuto. Unirsi alla Filarmonica significa entrare a far parte di una grande famiglia musicale, dove la passione per la musica viene coltivata e condivisa.

Per maggiori informazioni, potete visitare il sito web www.filarmonicasamratese.it o seguire la Filarmonica sui social media.