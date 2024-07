Cos’è il cupping, la tecnica terapeutica che piace a Nicolò Martinenghi

Cosa sono quelle macchie tonde sulle spalle possenti di Nicolò Martinenghi? Impossibile non notarle sul nuotatore azzatese, vincitore dell’oro olimpico

Ebbene si tratta dei segni del cupping, o coppettazione, una tecnica terapeutica che ha guadagnato attenzione nel mondo dello sport, grazie all’uso da parte di atleti di alto livello proprio come Nicolò Martinenghi. Questo metodo, che utilizza delle coppe per creare un effetto di suzione sulla pelle, è diventato parte integrante della routine di recupero di molti sportivi. (Foto Giorgio Scala e Andrea Masini / DBM).

La coppettazione richiede materiali specifici, come coppe di vetro, silicone, plastica o bambù. Prima del trattamento, l’area della pelle da trattare viene accuratamente pulita e, in alcuni casi, viene applicato un leggero strato di olio per migliorare l’aderenza delle coppe. Esistono due principali tecniche di applicazione: la coppettazione a caldo e quella a freddo.

La coppettazione a caldo, una tecnica tradizionale, utilizza il calore per creare il vuoto. Un batuffolo di cotone imbevuto di alcol viene acceso e inserito rapidamente nella coppa per rimuovere l’ossigeno, creando così un effetto di suzione quando la coppa viene applicata sulla pelle. La coppettazione a freddo, invece, utilizza una pompa per rimuovere l’aria dalla coppa, creando il vuoto senza l’uso del fuoco.

Durante la procedura, le coppe vengono posizionate sulla pelle nelle aree da trattare, sollevando e tirando leggermente la pelle e il tessuto sottostante. Le coppe restano in posizione per un periodo variabile da 5 a 20 minuti, a seconda delle esigenze del trattamento e della risposta del paziente. Per rimuovere le coppe, si fa scivolare un dito sotto il bordo per rompere il sigillo e rilasciare la suzione.

Il cupping, secondo alcuni, offrirebbe vari benefici terapeutici. La suzione migliora il flusso sanguigno nelle aree trattate, riducendo la tensione muscolare e agevolando la guarigione. La tecnica può alleviare il dolore muscolare e articolare attraverso il rilascio delle tensioni e delle aderenze nei tessuti. Si ritiene che la coppettazione aiuti a rimuovere le tossine dai tessuti e a migliorare la funzione linfatica. Inoltre, il cupping può avere un effetto rilassante, riducendo lo stress e migliorando il benessere generale.

Dopo il trattamento, è normale che sulla pelle rimangano segni circolari di colore rosso o viola, causati dalla suzione. Questi segni generalmente scompaiono nel giro di pochi giorni.

Tuttavia è importante sottolineare che la coppettazione non rientra nella evidence based medicine, la medicina basata sulle evidenze, ma fa parte di quelle pratiche tradizionali di medicina non convenzionale.

La coppettazione è una tecnica terapeutica versatile utilizzata da molti fisioterapisti come complemento ad altre metodologie di trattamento. Grazie alla sua capacità di migliorare la mobilità, ridurre il dolore e promuovere la guarigione, il cupping continua a essere una scelta popolare per chi cerca soluzioni efficaci per il benessere muscolare e generale.