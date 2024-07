Danza, moda e musica: due giorni di eventi a Gerenzano

Organizzati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione “DID – Distretto del Commercio Antiche Brughiere”, Confcommercio Ascom Saronno e il Corpo Musicale Santa Cecilia

L’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura di Gerenzano, in collaborazione con l’Associazione “DID – Distretto del Commercio Antiche Brughiere“, Confcommercio Ascom Saronno e il Corpo Musicale Santa Cecilia di Gerenzano, organizza un evento culturale e musicale che si terrà in Piazza De Gasperi a Gerenzano nelle giornate di venerdì 19 luglio e sabato 20 luglio.

Il programma inizierà venerdì 19 luglio con un’esibizione di danza degli allievi e insegnanti della “Swan Dance School” di Mozzate, prevista per le 20.30. A seguire, alle 21.30, si terrà il concerto della band “REVOLVER – THE BEATLES TRIBUTE BAND“. A partire dalle 19.30, sarà aperto il servizio gastronomico a cura del Corpo Musicale Santa Cecilia.

Sabato 20 luglio l’evento continuerà con una sfilata di moda dal titolo “Progetto Non solo moda” a cura di Filomania, che inizierà alle 20. Successivamente, alle 21.30, si esibirà la tribute band dei Nomadi “MA NOI NO”. Anche in questa giornata, dalle 19.30, sarà disponibile il servizio gastronomico a cura del Corpo Musicale Santa Cecilia.