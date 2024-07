Dopo il Festival di Sanremo, Clara Soccini in concerto nella sua Varese: “È stato un anno incredibile”

Sono trascorsi solo sei mesi dall’ultimo Festival di Sanremo. Eppure, nella carriera di un artista possono sembrare secoli, per le tante cose che succedono. Dopo le luci della ribalta sul palcoscenico dell’Ariston, dove ha duettato con Ivana Spagna e raccolto applausi da pubblico e critica, Clara Soccini non si è più fermata.

La giovane cantante, originaria di Travedona Monate, ha iniziato un tour nei festival di tutta Italia che andrà avanti per tutta l’estate. Poi, in autunno, sarà la volta delle date nei club. Ora la data più attesa è quella ai Giardini Estensi di Varese dove farà tappa sabato 20 luglio per il Varese Summer Festival. «Non vedo l’ora. È un appuntamento a cui tengo moltissimo, ci saranno tutte le mie persone del cuore», racconta Clara.

«Questo per me è stato un anno bellissimo, sono felice. È un momento davvero positivo. Ho sempre sognato di fare un tour e di essere qui quest’anno si è realizzato: essere in giro per l’Italia con la band ti dà una carica davvero incredibile». Tante date da non tenerne più il conto, eppure tra i momenti più emozionanti c’è il ricordo dell’apertura del concerto di Lana Del Rey: «Sono salita sul palco e avevo davanti 36mila persone, sembrava di essere in un film, mi son caricata tantissimo. Non è scontato salire su quel palco, devi dimostrare di essertelo meritata, è una grande responsabilità».

Classe 1999, Clara è conosciuta dal grande pubblico anche per la sua partecipazione alla serie Mare Fuori nel ruolo di Crazy J, dove canta il suo brano “Origami all’alba”, certificato triplo disco di platino. “Cicatrice”, “Replay” di MV Killa e “Un milione di notti” di Mr Rain (disco di platino). E ancora “Diamanti Grezzi” (disco di platino) e “Ragazzi Fuori”, fino all’ultimissimo “Ghetto Love” con Icy Subzero sono tutti brani che l’hanno portata in cima alle classifiche.

«Sto cercando di godermi ogni istante, ma sto lavorando a cose nuove che non vedo l’ora di far sentire», racconta Clara che da bambina guardava Hannah Montana in Tv e oggi si confronta con altre artiste delle sua generazione. Come Anna Pepe, Tate McRae, Tyla che cita spesso come punti di riferimento musicale per la sua generazione. «È un momento molto positivo per le donne nel mondo della musica, siamo tante, abbiamo avuto e abbiamo tanto da dire». E a tal proposito cita anche Annalisa, «vorrei uscire a cena con lei», Ivana Spagna, «che mi ha sempre detto ti tenere “la testa sulle spalle”». E rispetto al cinema? «L’esperienza di Mare Fuori è finita, il mio focus resta la musica ma chissà per il futuro non escludo nulla». Intanto, Varese l’aspetta e sabato promette uno spettacolo di grandi emozioni, dove sarà sul palco accompagnata anche dai ballerini.

L’intervista a Clara Soccini a Sanremo