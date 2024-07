Estate: sistema il tuo sorriso prima di partire

L’estate si avvicina, arriva il momento di lasciare alle spalle lo stress quotidiano e godersi appieno la bella stagione. Tuttavia, mentre pianifichiamo le vacanze, spesso trascuriamo un aspetto fondamentale del nostro benessere: la salute dentale. Un controllo dal dentista prima di partire è una misura preventiva importante per garantire che il nostro sorriso sia radioso e senza problemi durante le vacanze.

L’importanza di una visita di controllo prima delle vacanze

Durante la visita, il dentista può individuare e trattare eventuali problemi dentali ancora “nascosti” che potrebbero diventare dolorosi o fastidiosi nel momento in cui si è lontani da casa. Carie, gengiviti o denti sensibili possono rovinare anche il più bel viaggio. È l’occasione per accertarsi che tutte le otturazioni e le corone siano in buone condizioni, per evitare rotture o dolori durante le vacanze.

Un controllo permette di prevenire, trattare piccoli problemi prima che diventino più importanti e dolorosi ed evitare così brutte sorprese e – di conseguenza – spese non preventivate. Non bisogna dimenticare che un problema di salute o un intervento d’urgenza quando si è lontani da casa – magari all’estero – può essere molto costoso e complicato da gestire.

Allo stesso tempo, la bella stagione è il momento giusto anche per curare l’estetica del sorriso: un trattamento di igiene professionale consente di eliminare il tartaro e le macchie superficiali, mantenendo denti e gengive sani.

Non rimandare anche il posizionamento degli impianti

Anche chi ha in previsione, o sta valutando, l’inserimento di impianti, non deve certo “rimandare a settembre”, come sottolineano i professionisti di Gruppo Confident, centro di riferimento per l’implantologia dentale.

Ormai le tecniche di implantologia a carico immediato permettono di ripristinare la dentatura in sole 24 ore. In una sola seduta, infatti, vengono estratti i denti e inseriti gli impianti. L’intervento a bassa invasività consente un recupero rapido: con questo trattamento si torna a sorridere e masticare in breve tempo, senza compromettere eventuali viaggi o vacanze che si hanno in previsione.

Lo stesso vale per coloro che soffrono di forti carenze della struttura ossea, e che in passato erano “obbligati” a optare per una protesi mobile, un ponte o addirittura una classica dentiera, oggi possono contare su una metodica innovativa: l’implantologia zigomatica. Anche in questo caso, con un solo atto chirurgico, è possibile estrarre i denti e inserire gli impianti e una protesi provvisoria fissa utilizzando l’osso degli zigomi.

I vantaggi della sedazione cosciente

Gli interventi chirurgici e di implantologia in Gruppo Confident vengono effettuati sottoponendo il paziente alla sedazione cosciente. Si tratta di una particolare forma di anestesia che induce rilassamento e abolizione della sensibilità al dolore, senza però causare la perdita di coscienza.

In altri termini, l’anestesia cosciente è l’anestesia che seda e rende insensibili al dolore i pazienti, pur mantenendoli svegli e vigili. Viene effettuata da un anestesista, che rimane accanto al paziente per tutta la durata dell’intervento. Questo approccio anestetico permette un aumento del benessere per il paziente, ma consente anche all’odontoiatra di operare in modo rapido ed efficace. Il dentista potrà concentrare più trattamenti in una singola seduta. E il paziente ritroverà un sorriso bello e sano, senza alcun trauma operatorio e un decorso post intervento più rapido.

Confident Busto Arsizio

Piazza Manzoni 17, angolo Via Goito, Busto Arsizio

Tel. 0331 112 3330 Confident Varese Viale Belforte 5B, Varese Tel. 0332 143 9370

Sito internet | Facebook | Instagram | WhatsApp

Tutte le informazioni sui Direttori Sanitari sono consultabili sul sito internet www.confident.dental e presso ciascun Studio Dentistico Confident