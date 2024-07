Festa Alpina ad Azzate: un weekend di divertimento e tradizione

Tutto è pronto per la tanto attesa festa degli Alpini. Grazie alla collaborazione della Protezione Civile di Azzate e al sostegno della parrocchia, gli alpini hanno bonificato l’area di Villa Mazzocchi, recentemente danneggiata dal maltempo. Tra pochi giorni, proprio in questa location, si terrà la festa.

L’intervento a Villa Mazzocchi è stato un momento di grande partecipazione per la comunità. Numerosi volontari si sono impegnati per rimuovere il grosso albero caduto nel parco della villa, ed ora sarà possibile allestire l’area per l’evento.

Il programma della Festa

La festa inizierà giovedì e proseguirà fino a sabato con apertura alle ore 19:00. Ogni sera sarà caratterizzata da buon cibo, tanta allegria e un forte senso di solidarietà. Nei giorni di sabato e domenica, infatti, verranno messe in vendita stelle alpine a sostegno della Protezione Civile Alpina della Sezione di Varese.

Domenica 21 luglio ore 10:30: Ritrovo in Villa Mazzocchi, Ore 11:00: Santa Messa, Ore 12:30: Pranzo, Ore 19:00: Cena.

Menù della Festa

I cuochi della festa hanno preparato un menù vario e ricco di piatti tradizionali che sapranno soddisfare tutti i palati. Ecco alcune delle specialità che si potranno gustare: tra i primi piatti tagliatelle in bianco, tagliatelle al pomodoro, tagliatelle al ragù, raviolini di vitello al ragù, tagliatelle all’Amatriciana (disponibili solo sabato e domenica)

Per secondi trippa, fritto misto di pesce, polenta e asino, polenta e bruscitt, Polenta e cotechino nostrano (disponibili solo sabato e domenica), Polenta e zola, Arrosticini, Braciola coppa di maiale, Panino con salamella alla griglia, Panino con wurstel alla griglia, Panino con lingua salmistrata e salsa verde, Roast-beef