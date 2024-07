Fietta ritorna subito in biancoblu: l’ex capitano nello staff tecnico della Pro Patria

Era un rumour che circolava fin dall’ultima conferenza stampa al termine del campionato, ma adesso c’è l’ufficialità: l’oramai ex capitano della Pro Patria Giovanni Fietta, ritiratosi dal calcio giocato lo scorso maggio, farà parte del prossimo staff tecnico bianco-blu.

La società ha infatti reso noto la struttura tecnica per la stagione 2024/25, che avrà per il secondo anno consecutivo come allenatore Riccardo Colombo, predecessore di Fietta con la fascia al braccio da capitano.

Oltre alla riconferma della quasi totalità della staff e dell’ingresso di Fietta, da segnalare come novità è poi il cambio del preparatore atletico: Nicolò Degiorgi sostituirà Andrea Curzi.

Questo l’organigramma:

ALLENATORE: Riccardo Colombo (confermato)

ALLENATORE IN SECONDA: Giuseppe Le Noci (confermato)

COLLABORATORE TECNICO: Giovanni Fietta (nuovo)

PREPARATORE ATLETICO: Nicolò Degiorgi (nuovo)

PREPARATORE DEI PORTIERI: Renato Redaelli (confermato)

RECUPERO INFORTUNI: Matteo Celotti (confermato)

STAFF MEDICO

RESPONSABILE SANITARIO: Giuseppe Monti (confermato)

MEDICO SOCIALE: Massimo Besnati (confermato)

ORTOPEDICO: Marco Luigi Valcarenghi (confermato)

RESPONSABILE AREA FISIOTERAPICA: Luca Bettinelli (confermato)

Questo invece, il comunicato ufficiale diramato sempre dalla società: «La Aurora Pro Patria 1919 intende ringraziare il preparatore atletico Andrea Curzi per gli anni in biancoblu, augurandogli il meglio per la nuova importante avventura; altresì la società dà il benvenuto a Nicolò Degiorgi, nuovo preparatore atletico dei tigrotti che in passato ha collaborato con Pro Vercelli, Triestina, Alessandria e Novara».