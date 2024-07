I Mandolinisti bustesi protagonisti a Villa Ottolini Tosi

Anche quest’anno il quartetto a plettro Renzo Pistoletti dei Mandolinisti Bustesi è il protagonista di una serata che si svolge nella splendida cornice della Villa Ottolini Tosi, nell’ambito del ricco cartellone BA Estate promosso dall’Amministrazione comunale.

Venerdì 12 luglio alle ore 21.00 l’ensemble presenterà un programma che riecheggia i famosi “Anni Ruggenti”, ovvero gli anni ’20 del Novecento con una serie di brani improntati ai ritmi Foxtrot e One step in voga all’epoca. Anche il mandolino e la chitarra, con i loro autori più famosi, hanno partecipato a quell’epoca musicale favolosa. Non mancheranno anche altri brani sempre composti in quel periodo. Viste le previsioni meteo che annunciano temporali in serata, il concerto si terrà all’interno della Villa.

Il gruppo da camera “Renzo Pistoletti”, con varie formazioni dal duo al quintetto, si costituisce nell’anno 2006 quale formazione cameristica dei Mandolinisti Bustesi, orchestra a plettro storica di Busto Arsizio. Lo scopo di questa formazione è quello di promuovere nell’ambito delle stagioni concertistiche dei Mandolinisti Bustesi uno specifico repertorio originale cameristico quale naturale completamento dei suoi programmi culturali.

L’ingresso è libero e gratuito.

È comunque consigliata la prenotazione che può essere effettuata gratuitamente, fino ad esaurimento posti, sul sito www.mandolinistibustesi.it oppure telefonando al numero 0331 620598 del negozio Amadeus Musica.