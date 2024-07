Il ricordo degli amici e colleghi: “Jacopo vivrai sempre nelle tue opere”

Pubblichiamo integralmente l’affettuoso ricordo del gruppo di amici e colleghi ARCH!TYPE che con Jacopo Pavesi, oggi scomparso, ha condiviso molte iniziative

Aristocratico, geniale, visionario, incompreso perché con il tuo pensiero troppo colto volavi alto, caro Iacopo, adesso ci hai lasciato prematuramente.

Hai donato generosamente al tuo Ordine, quando eri consigliere, il logo VISIONARE e l’idea e la grafica del primo numero della rivista omonima da te ideata e che ha dato prestigio a noi architetti della provincia di Varese.

Hai battezzato con il logo ARCH!TYPE il tuo gruppo di amici e colleghi che sono sempre stati al tuo fianco e che ti ringraziano per la tua amicizia e ti ricorderanno sempre con le parole della famosa ambientalista Keniota, Premio Nobel per la Pace, Wangari Maathai: “Mi hanno sepolto, ma quello che non sapevano, è che io sono un seme”.

Jacopo Pavesi, alla presentazione del logo Visionare, a Villa Panza

Nei nostri cuori custodiremo il tuo seme e tu sarai sempre al nostro fianco, anche se per ora sei solo in un’altra stanza, in un’altra dimensione per noi incomprensibile, ma un giorno ci rivedremo e il nostro impegno qui e ora sarà quello di far germogliare il tuo seme nei nostri cuori e di farlo conoscere.

Gli architetti non muoiono mai perché rimangono vivi attraverso le loro opere e gli oggetti che hanno ideato e costruito: Good bye, caro Iacopo!

Gli Arch!type