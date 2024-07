“Myfriend”, l’oggetto culto di Jacopo Pavesi è il talismano portato dai suoi amici al funerale

Erano in tanti questa mattina, 30 luglio 2024, ai funerali di Jacopo Pavesi con una lente di ingrandimento al collo.

Non era un caso, e nemmeno un vezzo eccentrico, ma un “talismano” che i più cari amici si sono portati con se per ricordarlo, anche professionalmente, un’ultima volta.

La lente infatti si chiama “Myfriend” ed è un oggetto firmato da lui e da Roberta Pietrobelli: un oggetto antico e moderno, da portarsi al collo un po’ per vezzo ma molto per rendere più semplice leggere un’etichetta, la data di scadenza di un prodotto, il menu del ristorante.

Un aiuto per vedere le cose piccole, da tenere al collo o in tasca, nella borsa o nello zaino: “un nuovo modo di vedere le cose”, come recita il claim, che d’ora in poi aiuterà anche chi gli è stato vicino a vedere da un’altra prospettiva il mondo, dietro l’ispirazione di Jacopo.